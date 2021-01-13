После сильной засухи в Измире выпал дождь. Однако осадки стали слишком сильными. 12 января улицы города превратились в бурные реки. Люди откачивают воду с первых этажей домов и магазинов.

Что происходит в Измире

В центре города выпало 77,9 литра осадков на 1 метр квадратный. Больше всего дождя нападало в течение 6 часов, из-за этого и возникло наводнение, сообщает Daily Sabah.

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По данным издания, курьеры на скутерах просто плыли по дорогам. Местные жители спасли пенсионерку, которую унесла стихия. Женщина застряла под грузовиком.

Чиновники ожидают, что завтра тоже выпадет много осадков, особенно в высоких районах, таких как Эдемиш, Байандир и Тир, но скорость дождя уменьшится,

– говорится в сообщении.

Наводнение в Измире: видео

Измир затопили дожди: видео

Что происходит в других городах

Курортная Анталия также сильно пострадала от осадков. Из-за шторма, который достиг 85 километров в час, зафиксировали волны высотой в 5 метров. Кроме того, на дома обрушились деревья.

Спасатели постоянно выезжают на вызовы.

Заметим, в других турецких городах дождя нет, а температура – выше сезонных норм.

Смотрите видео сильного наводнения в Измире: