Після сильної посухи в Ізмірі випав дощ. Однак опади стали занадто сильними. 12 січня вулиці міста перетворилися на бурхливі ріки. Люди відкачують воду із перших поверхів будинків та магазинів.

Що відбувається в Ізмірі

У центрі міста випало 77,9 літра опадів на 1 метр квадратний. Найбільше дощу нападало впродовж 6 годин, через це і виникла повінь, повідомляє Daily Sabah.

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За даними видання, кур'єри на скутерах просто пливли дорогами. Місцеві мешканці врятували пенсіонерку, яку віднесла стихія. Жінка застрягла під вантажівкою.

Посадовці очікують, що завтра теж випаде багато опадів, особливо у вищих районах, таких як Едеміш, Байандир та Тір, але швидкість дощу зменшиться,

– мовиться у повідомленні.

Повінь в Ізмірі: відео

Ізмір затопили дощі: відео

Що відбувається в інших містах

Курортна Анталія також сильно постраждала від опадів. Через шторм, який сягнув 85 кілометрів за годину, зафіксували хвилі висотою у 5 метрів. Крім того, на будинки обвалилися дерева.

Рятувальники постійно виїжджають на виклики.

Зауважимо, в інших турецьких містах дощу немає, а температура – вища за сезонні норми.

Дивіться відео сильної повені в Ізмірі: