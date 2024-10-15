5 октября в полицию обратилась женщина и сообщила, что её односельчанин избил её пожилую мать. Впоследствии потерпевшая рассказала правоохранителям ещё и об изнасиловании, сообщают в полиции.

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Парень признался в обоих преступлениях

Уже в день первого обращения об избиении полиция разыскала и задержала 16-летнего парня. Через несколько дней потерпевшая сообщила о дополнительных обстоятельствах – изнасилования. Парень признался в преступлениях.

По данному факту следователи открыли еще одно уголовное производство по статье об изнасиловании. Во время повторного опроса 16-летний парень признался правоохранителям в содеянном,

– сообщили в полиции.

Полицейские сообщили юноше о подозрении по обеим статьям и готовят необходимые материалы для направления дела в суд.

Сегодня, 15 октября, суд изберет парню меру пресечения, ему грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы.