5 жовтня до поліції звернулася жінка та повідомила, що її односелець побив її літню мати. Згодом потерпіла розповіла правоохоронцям ще й про зґвалтування, повідомляють у поліції.

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Хлопець зізнався в обох злочинах

Вже у день першого звернення про побиття поліція розшукала та затримала 16-річного хлопця. Через кілька днів потерпіла повідомила про додаткові обставини – зґвалтування. Хлопець зізнався у злочинах.

За цим фактом слідчі відкрили ще одне кримінальне провадження за статею про зґвалтування. Під час повторного опитування 16-річний хлопець зізнався правоохоронцям у скоєному,

– повідомили у поліції.

Поліцейські повідомили юнаку про підозру за обома статтями та готують необхідні матеріали для скерування справи до суду.

Сьогодні, 15 жовтня, суд обере хлопцеві запобіжний захід, йому загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі.