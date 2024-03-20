Наземный беспилотник должен облегчить проверку сложной местности, например холмы и кустарники. Его габариты также позволяют работать в помещениях. Такой информацией поделилась корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, которая побывала на месте тестирования БПЛА.
Не пропустите MAVIC от AMIC: за короткий срок удалось закупить 25 дронов с ночным видением
Как работает дрон "Кабан"
Черненко рассказала, что сейчас изобретатели хотят разминировать поле на Дергачевщине, где россияне во время оккупации оставили много "сюрпризов". Разработчики предлагают три ступени разминирования:
- сначала проезжает дрон на дистанционном управлении "Кабан";
- далее идут саперы, которые металлоискателем проверяют территорию;
- завершает расчистку поля машина с тралом, который теперь располагается сбоку.
"Кабана" разработали военные, которые работают с воздушными дронами. Они рассказали, что БПЛА могут использовать также для подвоза каких-то вещей и в крайнем случае для эвакуации раненых.
Назвали "Кабаном" из-за того, что он, как кабан прорывается сквозь что угодно. Предыдущая версия была очень шумной и его сильно слышали, поэтому решили, что это точно кабан,
– сказал один из разработчиков дрона Денис.
БПЛА многоразового использования. Его можно отремонтировать даже в полевых условиях. Колеса прочные и выдерживают противопехотные мины и "лепестки".
Он уникален тем, что сделан не только для разминирования в полях. Его габариты позволяют работать в помещениях, обеспечить безопасность ГСЧС. Также на этот дрон планируем сделать приложение, которое будет помечать остатки мин и снарядов на карте,
– отметил один из разработчиков дрона Игорь Касян.
Подытоживая, представитель Благотворительного фонда "Разминирование Украины" Ян Артюхов рассказал, что изобретатели хотят разминировать поле неподалеку от города Дергачи, чтобы в этом году засеять какую-то культуру и соответственно собрать хороший урожай.
Украина производит современные и мощные дроны
- СБУ показала тестирование нового дрона класса ''Морской малыш'', который получил название "Авдеевка". Как и каждая модель, БПЛА пройдет полный цикл морских испытаний. В процессе команда разработчиков будет адаптировать новейшее бортовое вооружение, специально сконструированное и изготовленное для использования на многоцелевых платформах.
- Новый "Sea Baby 2024" имеет усовершенствованные технические характеристики, большую боевую и маневренную способность. Он способен доставить почти тонну взрывчатки на более чем тысячу километров. СБУ задумывала этот дрон как универсальную платформу, на которой будет размещаться различное вооружение.
- Также украинский дрон Magura V5 создавали специально для охоты на военные корабли в море – он меньше по размеру, быстрее и значительно маневреннее. Этот дрон еще не раскрыл свои возможности в полную силу. Далее в планах – размещение на беспилотниках средств ПВО и, возможно, других систем поражения.
- Кроме этого, ударный дрон, который называют "Баба Яга", стал "ночным кошмаром" для россиян. БПЛА удачно разбивает различные укрепления оккупантов и уничтожает легкобронированную технику, нанося удар мощным боеприпасом. Также эти коптеры применяют для поставки необходимой продукции в труднодоступные места на передней линии.