ЦАХАЛ поразил 450 целей, военно-морские объекты, устранил систему обнаружения самолетов ХАМАС

Армия обороны Израиля рассказала, что они поразили за сутки более 450 целей ХАМАС. Также ЦАХАЛ ликвидировал вражеского дайвера, пытавшегося проникнуть в Израиль.

Соответствующую информацию израильская армия сообщила утром 11 октября. Израильские военные отметили, что говорится об их успехах за последние 24 часа.

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ЦАХАЛ рассказал об атаках по ХАМАС

Армия обороны Израиля третий раз за сутки продолжает наносить массированные удары по Сектору Газы; десятки истребителей нанесли удары по более чем 200 целям в Аль-Фуркане,

– заявили военные.

По их данным, это уже третий удар по этому району за последние 24 часа. За сутки ЦАХАЛ нанес удар по более чем 450 целям.

Военные объяснили, что Аль-Фуркан – это район на севере Сектора Газы, который использует террористическая организация ХАМАС в качестве "центра террора, откуда осуществляется большое количество террористических атак против Израиля".

Израиль ликвидировал водолаза от ХАМАС

Бойцы ЦАХАЛ рассказали, что они ударили по военно-морским целям врага.

Погиб водолаз, пытавшийся проникнуть в Израиль,

– заявили военные.

Израильская армия также отчиталась, что ударили по военно-морским целям ХАМАС, включая доки Хан-Юнис и Газа. Ведь последние террористы используют, чтобы совершать теракты на израильском побережье.

Израиль ударил по этим целям артиллерией из ракетных катеров, вертолетов ЦАХАЛ и наземных артиллерийских батарей.

Как Израиль атаковал военно-морские цели ХАМАС: смотрите видео

Какие еще цели атаковал ЦАХАЛ

В армии обороны Израиля также рассказали, что они в ночь на 11 октября атаковали истребителями более 80 целей в Бейт-Хануне в Секторе Газа. В частности, там удалось поразить два банковских отделения, которые ХАМАС использовал для финансирования терроризма в Секторе Газа.

Кроме того, там были подземный тоннель, два оперативных командных центра, которые ХАМАС использовал для управления террористической деятельностью против Израиля.

Атака ЦАХАЛ по объектам ХАМАС: смотрите видео

Также израильская армия атаковала два террористических комплекса ХАМАС, которые террористы использовали для обучения, производства и хранения оружия. В одном из комплексов был обстрелян штаб командующего северной бригады ХАМАС.

ЦАХАЛ поразил объекты террористической инфраструктуры, включая склад оружия, расположенный в резиденции военно-морского оперативника ХАМАС. Мишенью стал и оперативный командный центр "Исламского джихада", использовавшийся ракетными войсками ХАМАС.

Израильские истребители ударили по объектам, которые использовал бывший заключенный и старший сотрудник штаб-квартиры ХАМАС в Иудее и Самарии – Луи Капиша. Он руководил террористической деятельностью против Израиля.

Израильские самолеты также ударили по хранилищу оружия и базе боевиков "Исламского джихада", который разместили в мечети.

Израиль уничтожил систему обнаружения самолетов ХАМАС

Израильская армия отчиталась об уничтожении системы обнаружения самолетов ХАМАС.

Самолеты ЦАХАЛ уничтожили передовые системы обнаружения, разработанные террористической организацией ХАМАС, которые использовались для обнаружения самолетов над Сектором Газа,

– заявила израильская армия.

Они объяснили, что накануне, 10 октября, в течение нескольких минут во время целенаправленного вылета военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по всей сети и уничтожили способность ХАМАС сформировать точную картину неба и их усилия по целям самолетов ЦАХАЛ.