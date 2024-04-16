Журналисты The Times of Israel отметили, что в конце концов израильская сторона определилась, чем ответит на массированную атаку иранской стороны. Однако деталей относительно этих действий военные-израильтяне не разглашали.
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Израиль решил, как ответит Ирану на атаку
Журналисты отметили, что военный кабинет в Израиле собирался в сокращенном составе. На нем обсудили ответ на иранскую ракетную атаку и запуск беспилотников.
Один из собеседников издания отметил, что Израиль рассматривает стратегию держать Иран в напряжении, откладывая возможный ответ на атаку.
Пусть они волнуются,
– сказал источник.
Собеседник отметил, что ответ на иранскую атаку потенциально может прийти как изнутри Ирана, так и извне. В израильском правительстве преобладает позиция, что страна должна дать решительный ответ на этот беспрецедентный акт агрессии. Сообщения различных СМИ указывают на то, что Израиль действительно разработал план действий в ответ на нападение Ирана.
Корреспондент Гили Коэн с телеканала "Кан-11" сослался на неназванный источник в Иерусалиме, который подтвердил это решение, хотя никакой дополнительной информации не было предоставлено.
В то же время журналисты The Jerusalem Post отметили, что время ответа Израиля на атаку еще определяют. Кроме того, итоговое решение израильского правительства может еще измениться.
В издании также подчеркнули, что, судя по всему, руководство Израиля решительно настроено на нанесение ответного удара, однако "все указывает на то, что Иерусалим, по-прежнему, стремится смягчить атаку, чтобы избежать перерастания конфликта в региональную войну".
При этом, отмечают журналисты, атака в ближайшие дни не является неизбежной и может быть отложена.
США не будут участвовать в ответе Израиля на иранскую атаку
- Президент США Джо Байден сообщил, что его страна не будет вмешиваться в вероятную операцию против Ирана. Об этом он лично сообщил премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху во время телефонного разговора.
- Глава Министерства обороны США Ллойд Остин отметил, что США не стремятся к конфликту с Ираном, но без колебаний будут действовать для защиты их войск и поддержки обороны Израиля.
- В то же время журналисты The New York Times со ссылкой на анонимного израильского чиновника сообщает, что ответ Израиля будет скоординирован с его союзниками. Поэтому сейчас израильское правительство ведет консультации со странами-партнерами.