Журналисты The Times of Israel отметили, что в конце концов израильская сторона определилась, чем ответит на массированную атаку иранской стороны. Однако деталей относительно этих действий военные-израильтяне не разглашали.

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Израиль решил, как ответит Ирану на атаку

Журналисты отметили, что военный кабинет в Израиле собирался в сокращенном составе. На нем обсудили ответ на иранскую ракетную атаку и запуск беспилотников.

Один из собеседников издания отметил, что Израиль рассматривает стратегию держать Иран в напряжении, откладывая возможный ответ на атаку.

Пусть они волнуются,

– сказал источник.

Собеседник отметил, что ответ на иранскую атаку потенциально может прийти как изнутри Ирана, так и извне. В израильском правительстве преобладает позиция, что страна должна дать решительный ответ на этот беспрецедентный акт агрессии. Сообщения различных СМИ указывают на то, что Израиль действительно разработал план действий в ответ на нападение Ирана.

Корреспондент Гили Коэн с телеканала "Кан-11" сослался на неназванный источник в Иерусалиме, который подтвердил это решение, хотя никакой дополнительной информации не было предоставлено.

В то же время журналисты The Jerusalem Post отметили, что время ответа Израиля на атаку еще определяют. Кроме того, итоговое решение израильского правительства может еще измениться.

В издании также подчеркнули, что, судя по всему, руководство Израиля решительно настроено на нанесение ответного удара, однако "все указывает на то, что Иерусалим, по-прежнему, стремится смягчить атаку, чтобы избежать перерастания конфликта в региональную войну".

При этом, отмечают журналисты, атака в ближайшие дни не является неизбежной и может быть отложена.

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