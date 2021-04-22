На юге Израиля упала ракета, запущенная с территории Сирии. Она приземлилась вблизи места, где расположен ядерный реактор. Вооруженные силы страны осуществили атаку в ответ.

Инцидент произошел в ночь на 22 апреля. Об этом сообщили на странице Армии обороны Израиля в твиттере.

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Что заявили израильские военные

Что ракета, выпущена с территории Сирии, упала в пустыне Негев. Сирены сработали в деревне Абу-Кринат, что на расстоянии нескольких километров от Димоны.

Именно в этом городе работает расположен ядерный исследовательский центр Израиля. В ответ Армии обороны Израиля атаковала ракетную установку и системы ПВО в Сирии.

Справка. Считается, что реактор в Димоне является центральным элементом необъявленной программы создания ядерного оружия. Израиль не подтверждает и не отрицает наличие ядерного арсенала.

Израильская армия заявила, что развернула систему противоракетной обороны, но не смогла подтвердить, перехватила ли ракету. В то же время сообщений о повреждениях не было.

Что еще известно

Сначала израильские военные описали это оружие как ракету класса "земля-воздух". Обычно ее используют для противовоздушной обороны от боевых самолетов или других ракет.

Это могло бы означать, что сирийская ракета была нацелена на израильские военные самолеты, но промахнулась и полетела по ложному маршруту.

Однако Димона находится примерно в 300 километрах к югу от Дамаска, что является большой дальностью для ошибочно запущенной ракеты такого класса.

Где в Израиле расположен город Димона: смотрите на карте​

Накануне Иран, войска которого расположены в Сирии, обвинил Израиль в причастности к атакам на его ядерные объекты, в частности - в Натанзе, и пригрозил местью.

Что говорят в Сирии

Сирийское государственное информагентство SANA заявило, что 4 солдата получили ранения в результате израильского удара вблизи Дамаска.

Там заверили, что противовоздушная оборона перехватила "большую часть вражеских ракет". Других подробностей в SANA не обнародовали.

Обратите внимание! Этот инцидент стал самым серьезным военным столкновением между Сирией и Израилем за последние годы, сообщает AP.