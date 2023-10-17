Хадар Кама был офицером отряда "Сайерет Маткаль" из Гиват-Шапира. Он присоединился к защите Израиля 7 октября.
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Погиб член семьи Голды Меир
Как стало известно, в боях на границе с Сектором Газы погибли 4 члена отряда "Сайерет Маткаль", в том числе командир Хадар Кама. Ему было 24 года. Он был членом семьи Голды Меир, правнуком Шайны Корнголд, старшей сестры и наставницы Голды.
Парень был выпускником движения "Пять пальцев", готовящего студентов к службе в элитных подразделениях ЦАХАЛ. Позже он получил звание офицера и записался в ЦАХАЛ.
У Хадара остались родители и две сестры.
Погиб член семьи Голды Меир / Jerusalem Post
ЦАХАЛ заявил об уничтожении руководителя ХАМАС
Накануне Армия обороны Израиля ликвидировала одного из руководителей ХАМАС в Секторе Газы Усаму Мазини. Он отвечал за заключенных ХАМАС и руководил террористической деятельностью против Израиля.
Также ЦАХАЛ ударил по банку, который использовался ХАМАСом для финансирования террористической деятельности в Секторе Газа.