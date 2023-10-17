Хадар Кама – був офіцером загону "Сайєрет Маткаль" із Гіват-Шапіра. Він приєднався захищати Ізраїль 7 жовтня.

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Загинув член сім'ї Голди Меїр

Як стало відомо, у боях на кордоні із Сектором Гази загинули 4 члени загону "Сайєрет Маткаль", зокрема командир Хадар Кама. Йому було 24 роки. Він був членом сім'ї Голди Меїр, правнуком Шайни Корнголд, старшої сестри та наставниці Голди.

Хлопець був випускником руху "П'ять пальців", який готує студентів до служби в елітних підрозділах ЦАХАЛ. Згодом він отримав звання офіцера та записався до ЦАХАЛ.

У Хадара залишилися батьки та дві сестри.



Загинув член сім'ї Голди Меїр / фото Jerusalem Post

Зверніть увагу! Голда Меїр – політична діячка з Ізраїлю. Одна із засновниць держави Ізраїль. Обіймала посади прем'єр-міністра та міністра закордонних справ.

ЦАХАЛ заявив про знищення керівника ХАМАС

Напередодні Армія оборони Ізраїлю ліквідувала одного з керівників ХАМАС у Секторі Гази Усаму Мазіні. Він відповідав за в'язнів ХАМАС і керував терористичною діяльністю проти Ізраїлю.

Також ЦАХАЛ вдарив по банку, який використовувався ХАМАС для фінансування терористичної діяльності в Секторі Газа.