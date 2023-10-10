Такой мыслью с 24 Каналом поделился российский публицист из США Андрей Пионтковский. Он считает, что во время боевых действий все ссоры внутри Израиля прекратятся, ведь страна готовится решительно ответить на агрессию.

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Что будет с Израилем

В результате нападения ХАМАС Израиль испытал унижение своего военного могущества. Поэтому неважно, кого обвинят в этом поражении, ведь усилия израильтян будут сосредоточены в первую очередь на том, чтобы ответить на это унижение.

"Единственным достойным ответом на пощечину Ирана (нанесенную Израилю – 24 Канал) может стать лишь ликвидация иранского ядерного потенциала, о необходимости которой давно и убежденно говорит Нетаньяху. Иначе Израиль на Ближнем Востоке просто не поймут", – предположил российский публицист.

Андрей Пионтковский об атаке ХАМАС на Израиль: смотрите видео

Ранее соседи Израиля боялись его военного могущества, считая ЦАХАЛ одной из сильнейших армий мира (по версии Global Fire Power – 18 место в мире сразу после Ирана). Но из-за проникновения на свою территорию около 1000 боевиков, репутация Израиля в регионе может упасть.

"Израилю как государству гораздо важнее сейчас ответить своим противникам (решительными действиями – 24 Канал), чем устраивать ссоры по поводу "кто виноват". Интересно, что и 50 лет назад, во время войны Судного дня израильское общество также начало искать виновных только после победы, а не во время тяжелых боев", – подчеркнул Пионтковский.

Важно! После атаки ХАМАС премьер Израиля Беньямин Нетаньяху уже призвал оппозиционные к себе партии присоединиться к правительству национального единства. Существует большая вероятность, что оппозиционные к "Ликуду" партии согласятся на это.

Какая ситуация в Израиле сейчас