Об этом журналистам рассказали люди, знающие об этих переговорах. По данным издания, переговоры с ХАМАС деликатны и могут окончиться неудачей.

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Боевики могут отпустить заложников

По словам анонимных источников, есть признаки, что боевики могут согласиться отпустить часть гражданских пленников. Причем они могут сделать это без требования Израиля освободить заключенных.

Источники также говорят, что Израиль под давлением США решил подождать с массированной военной операцией по ликвидации ХАМАС. А в последние дни он еще и публично изменил свой тон по поводу планов операции. Израиль предложил более ограниченный подход, который может уменьшить количество жертв среди гражданского населения.

Как отмечают СМИ, ХАМАС взял в заложники более 200 человек во время своего нападения 7 октября. Также известно, что в результате атаки погибли более 1400 человек. Что касается пленников, то их удерживают в Секторе Газа. Израильские военные говорят, что более 20 – подростки и маленькие дети, 10 – 20 – люди старше 60 лет. В частности, речь идет о десятках граждан США, Великобритании, Франции и других государствах.

В США боятся усиления напряжения

В издании отмечают, что американские и другие официальные лица испытывают страх, что жестокое нападение может усилить напряжение в регионе. И поддерживаемые Ираном группировки в Ливане и других странах могут присоединиться к боевикам ХАМАС. Вследствие этого может вспыхнуть более масштабная война, в которую США придется вмешаться военным путем, чтобы поддержать Израиль.

Тем временем правительство Нетаньяху заявило, что будет стремиться освободить заложников. В то же время, оно решительно настроено искоренить ХАМАС из Сектора Газы, которым боевики почти два десятилетия руководят.

В пятницу министр обороны Израиля Йоав Галант отметил, что следующая фаза операции в Газе будет охватывать "маневрирование с целью нейтрализации террористов и уничтожения инфраструктуры ХАМАС". Он предупредил, что это может занять время.

Президент США Джо Байден в воскресенье заявил, что его страна "сделает все, что в наших силах", чтобы найти американских заложников и добиться их освобождения. Для этого в Израиль отправили группу войск специального назначения. Их будут привлекать при необходимости провести спасательную операцию.