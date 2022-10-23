Лидер оппозиции осудил действия Владимира Путина. Он заявил, что российский диктатор руководствуется своим видением обновления "великой российской империи".

К слову Израиль отказывается поставлять Украине оружие: в Иерусалиме люди вышли на митинг.

Нетаньяху раскритиковал Путина

Нетаньяху сосредоточен на победе в выборах, поэтому проблемы войны он рассмотрит уже после победы.

Нетаньяху рассказал, что его попросили стать посредником между Украиной и Россией, когда началась полномасштабная война, но он оставил это тогдашнему премьер-министру Нафтали Бенету. По его словам, такая возможность, вероятно, появится снова, если он вернет власть.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль не должны осуждать из-за позиции о предоставлении оружия Украине. Также он добавил, что Израиль принимает относительно многих украинских беженцев и оказывает им гуманитарную помощь.

Позиция Израиля о предоставлении оружия Украине

  • Премьер-министр Израиля Яир Лапид недавно в одном из интервью заявил, что Израиль поддерживает Украину, оказывает ей гуманитарную помощь. Однако оказание военной помощи нашему государству он назвал "переходом границ".

  • Министр обороны Израиля Бенни Ганц 18 октября сообщил, что страна не будет поставлять Украине оружие, однако будет оказывать медицинскую и гуманитарную помощь.

  • Глава ОП Андрей Ермак впоследствии сообщил, что Израиль готов предоставить системы раннего предупреждения о ракетных атаках, однако этого мало.

  • 21 октября состоялся разговор Дмитрия Кулебы с премьером Израиля Яиром Лапидом о ПВО для Украины. Лапид сказал, что Израиль стоит с украинским народом.

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