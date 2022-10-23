Лидер оппозиции осудил действия Владимира Путина. Он заявил, что российский диктатор руководствуется своим видением обновления "великой российской империи".

К слову Израиль отказывается поставлять Украине оружие: в Иерусалиме люди вышли на митинг.

Нетаньяху раскритиковал Путина

Нетаньяху сосредоточен на победе в выборах, поэтому проблемы войны он рассмотрит уже после победы.

Нетаньяху рассказал, что его попросили стать посредником между Украиной и Россией, когда началась полномасштабная война, но он оставил это тогдашнему премьер-министру Нафтали Бенету. По его словам, такая возможность, вероятно, появится снова, если он вернет власть.

Любопытно. В начале октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, предусматривающее невозможность ведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль не должны осуждать из-за позиции о предоставлении оружия Украине. Также он добавил, что Израиль принимает относительно многих украинских беженцев и оказывает им гуманитарную помощь.

Позиция Израиля о предоставлении оружия Украине

Премьер-министр Израиля Яир Лапид недавно в одном из интервью заявил, что Израиль поддерживает Украину, оказывает ей гуманитарную помощь. Однако оказание военной помощи нашему государству он назвал "переходом границ".

Министр обороны Израиля Бенни Ганц 18 октября сообщил, что страна не будет поставлять Украине оружие, однако будет оказывать медицинскую и гуманитарную помощь.

Глава ОП Андрей Ермак впоследствии сообщил, что Израиль готов предоставить системы раннего предупреждения о ракетных атаках, однако этого мало.

21 октября состоялся разговор Дмитрия Кулебы с премьером Израиля Яиром Лапидом о ПВО для Украины. Лапид сказал, что Израиль стоит с украинским народом.

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