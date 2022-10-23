Лідер опозиції засудив дії Владіміра Путіна. Він заявив, що російський диктатор керується своїм баченням відновлення "великої російської імперії".

До слова Ізраїль відмовляється постачати Україні зброю: в Єрусалимі люди вийшли на мітинг

Нетаньяху розкритикував Путіна

Наразі Нетаньягу зосереджений на перемозі у виборах, тож проблеми війни він розгляне вже після перемоги.

Нетаньягу розповів, що його попросили стати посередником між Україною та Росією, коли почалася повномасштабна війна, але він залишив це тодішньому прем’єр-міністру Нафталі Бенету. За його словами, така можливість, ймовірно, з’явиться знову, якщо він поверне собі владу.

Цікаво. На початку жовтня президент України Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони України, яке передбачає неможливість ведення переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним.

Він наголосив, що Ізраїль не повинні засуджувати через позицію щодо надання зброї Україні. Також він додав, що Ізраїль приймає відносно багато українських біженців та надає їм гуманітарну допомогу.

Позиція Ізраїлю щодо надання зброї Україні

Прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід нещодавно в одному з інтерв'ю заявив, що Ізраїль підтримує Україну, надає їй гуманітарну допомогу. Проте надання військової допомоги нашій державі він назвав "переходом кордонів".

Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц 18 жовтня повідомив заявив, що країна не постачатиме Україні зброю, проте надаватиме медичну та гуманітарну допомогу.

Глава ОП Андрій Єрмак згодом повідомив, що Ізраїль готовий надати системи раннього попередження про ракетні атаки, однак цього замало.

21 жовтня відбулась розмова Дмитра Кулеби із прем'єром Ізраїлю Яїром Лапідом про ППО для України. Лапід сказав, що Ізраїль стоїть з українським народом.

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