Ллойд Остин – глава Пентагона – встретился с Биньямином Нетаньяху – главой правительства Израиля. Сразу после этого в сети начали звучать заявления типа "Израиль начинает военную операцию против Ирана".

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Конечно, ядерные амбиции Тегерана были одним из приоритетов разговора. В то же время, на самом деле Остин сказал, что США не позволят Ирану изготовить ядерное оружие.

Никаких анонсов "военных операций" не было. Напротив – в Тель-Авиве глава Пентагона настаивал, что именно дипломатия является лучшим способом помешать Ирану получить ядерное оружие.

Остин и Нетаньяху обсудили угрозы со стороны Ирана региону. Кроме того, они договорились усилить сотрудничество по противостоянию иранской агрессии.

Премьер Израиля о ядерной войне

Премьер Нетаньяху заявил, что если Иран получит ядерное оружие, это изменит мир, а также станет большой проблемой для всех.

Ужасная ядерная война разразится, если мир не помешает Тегерану получить ядерное оружие. Это станет проблемой для всех нас. Это изменит мир,

– добавил Нетаньяху.

Он подчеркнул, что ядерное оружие в Иране запустит цепную реакцию. Другие режимы в регионе тоже захотят вооружиться.

Ранее в МАГАТЭ заявили, что Тегеран продолжает активно обогащать уран на своих ядерных объектах. Сейчас у страны уже достаточно материала, чтобы создать первые образцы ядерного оружия.