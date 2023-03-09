Що насправді сказав Остін

Ллойд Остін – очільник Пентагона – зустрівся з Біньяміном Нетаньяху – главою уряду Ізраїлю. Відразу після цього у мережі почали звучати заяви на кшталт "Ізраїль починає воєнну операцію проти Ірану".

Зверніть увагу Між батогом і пряником: коли Іран отримає ядерну бомбу і як реагуватиме Ізраїль

Звичайно, ядерні амбіції Тегерану були одним з пріоритетів розмови. Водночас насправді Остін сказав, що США не дозволять Ірану виготовити ядерну зброю.

Жодних анонсів "військових операцій" не було. Навпаки – у Тель-Авіві очільник Пентагону наполягав, що саме дипломатія є найкращим способом завадити Ірану отримати ядерну зброю.

Остін та Нетаньяху обговорили загрози з боку Ірану для регіону. Окрім того, вони домовилися посилити співпрацю для протистояння іранській агресії.

Прем'єр Ізраїлю про ядерну війну

Прем'єр Нетаньяху заявив, що якщо Іран отримає ядерну зброю, це змінить світ, а також – стане великою проблемою для всіх.

Жахлива ядерна війна вибухне, якщо світ не завадить Тегерану отримати ядерну зброю. Це стане проблемою для всіх нас. Це змінить світ, – додав Нетаньяху.

Він наголосив: ядерна зброя в Ірану запустить ланцюгову реакцію. Інші режими у регіоні також захочуть озброїтися.

Раніше у МАГАТЕ заявили, що Тегеран продовжує активно збагачувати уран на своїх ядерних об'єктах. Наразі країна вже має достатньо матеріалу, щоб створити перші зразки ядерної зброї.