Об этом сообщили в проекте Mintel World.

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Израиль атаковал российскую установку С-300 в Иране

После изучения первых записей из Ирана было установлено, что израильские силы атаковали ЗРК С-300 к югу от Тегерана,

– говорится в заявлении.

Израиль атаковал российскую установку С-300 в Иране / Mintel World

По данным Sky News, представитель Белого дома заявил, что Израиль действовал по рекомендации США.

Источник издания отметил, эта атака должна стать завершением обмена огнем между Израилем и Ираном, однако США готовы полностью поддержать Израиль в случае, если Иран решит ответить.

Напомним, что в ночь на 26 октября израильская армия нанесла удары по военным объектам Ирана. Тегеран подтвердил атаку, однако утверждает, что его ПВО все отбила. Израиль впервые официально подтвердил атаку на Иран. В ЦАХАЛ указали, что операция получила название "Дни покаяния" – она стала ответом на атаки Тегерана и его союзников, длящиеся более года.