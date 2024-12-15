Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Давид Шарп, заметив, что сирийские повстанцы не являются друзьями Израиля, хотя все еще может измениться. Между тем Израиль уничтожает химическое оружие Асада и еще много важных целей.

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Израиль уничтожает "наследство" Асада

По словам военного обозревателя, в Израиле приняли общее консенсусное политическое решение об ударах. Страна имела целью уничтожить большую часть военного потенциала Сирии, его можно еще назвать "наследие" Асада.

Это оружие в руках "не дружественных ребят" могло бы представлять для Израиля большую опасность,

– подчеркнул Шарп.

Военный обозреватель отметил, что речь идет о химическом оружии серийного производства, которое было у Асада, ракеты различной дальности, которые могли бы достичь любой точки в Израиле, и системы ПВО.

Те люди, которые в Сирии пришли к власти, хотя, еще неизвестно, можно ли так сказать, не являются друзьями для Израиля – это абсолютная аксиома. Более того, на протяжении истории в Сирии всегда накапливали оружие для борьбы с Израилем. Поэтому лучше перестраховаться,

– объяснил Шарп.

Он отметил, что в течение 72-часовой операции Израиль уничтожил более 500 целей, страна сбросила с воздуха 1800 высокоточных боеприпасов, не учитывая ударов с моря по кораблям сирийского флота.

Израиль уже фактически завершил операцию, примерно 80% желаемых целей уже удалось поразить.

Сейчас уже дочищают те цели, которые разведка обнаруживает сейчас, или те, которые не удалось уничтожить с первого раза. Если в Сирии к власти придут миролюбивые люди, лишнее химическое оружие, ПВО и дальнобойные ракеты им не нужны,

– подытожил военный обозреватель.

Интересно, что лидер сирийских повстанцев аль-Джолани призвал Запад не бояться смены власти в Сирии, обещая восстановление и мир после ухода нынешнего режима. Он отметил, что главным источником страха был режим Асада, который довел страну до разрушения.