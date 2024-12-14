С момента свержения режима Башара Асада в Сирии появлялось множество сообщений о том, что Россия начала вывод оттуда своих войск. Так, 13 декабря ряд медиа публиковали спутниковые снимки и видео, которые должны были бы свидетельствует о том, что Москва постепенно оставляет базы в Тартусе и Хмеймиме. Впрочем, на самом деле, ситуация имеет другой вид, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что производит Кремль в Сирии

Четверо сирийских чиновников на условиях анонимности рассказали изданию, что Россия отводит своих военных с линии фронта на севере Сирии и с постов в Алавитских горах. Однако силы страны-агрессора не оставляют свои две основные базы.

Сейчас Кремль не намерен покидать эти объекты. Офицер сирийской армии, который поддерживает связь с российскими военными, уточнил, что некоторое вооружение и определенное количество высокопоставленных офицеров действительно перебрасываются в Россию. Впрочем, цель этой операции в том, чтобы перегруппировать и передислоцировать силы в соответствии с событиями на месте.

Известно, что Москва до сих пор ведет переговоры с новой властью Сирии о сохранении своих военных баз, и пока не покидает их.

Обратите внимание! Базы в Сирии являются неотъемлемой частью глобального военного присутствия России: военно-морская база Тартус является единственным российским центром ремонта и пополнения запасов в Средиземноморье. В 2017 году Москва получила бесплатную аренду на 49 лет.

Хмеймим является основным плацдармом для военной и наемнической деятельности в Африке.