А вообще они готовились к свержению диктатора много лет, использовали и дроны. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian. Интересно, что россияне в Сирии и просят оставить их базы, и убегают одновременно.

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Как повстанцы готовились свергнуть Асада

Превратить разрозненные группы в дисциплинированную боевую силу – "Хаят Тахрир аш-Шам" (ХТС) работает над такой доктриной с 2019 года. Тогда войска Асада оттеснили повстанцев на северо-запад. Те потеряли много людей и земель, оставшись с клочком территории. И начали работу над ошибками.

Абу Хасан аль-Хамви, глава военного крыла ХТС, в первом интервью для СМИ рассказал: сначала медленно объединились различные оппозиционные силы. Затем началась военная подготовка. Повстанцы подробно анализировали действия Асада, который имел больше оружия и ресурсов. Они создали различные роды войск, подразделения и силы безопасности. А еще стали производить собственное оружие, транспортные средства и боеприпасы.

С 2019 года они производили дроны, впоследствии образовали подразделение БПЛА.

Нам нужны были разведывательные дроны, ударные дроны и дроны-камикадзе, с акцентом на дальность и выносливость,

– сказал аль-Хамви.

В этом году по асадовской артиллерии успешно ударили новейшим беспилотником Shahin ("Сокол").

Год назад повстанцы провели операцию, где задействовали новое подразделение беспилотников. Во время нее тесно координировали оппозиционные группы по всей стране. Например, группа, которая базировалась на северо-западе Сирии, общалась с повстанцами на юге. Они хотели создать единый военный штаб – и впоследствии со всех сторон окружить Дамаск.

В ноябре повстанцы решили, что время пришло. Союзники Сирии, Иран и Россия, были заняты и отвлеклись. Поэтому ХТС начала наступление, которое оказалось очень успешным. И свергла режим.