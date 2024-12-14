А загалом вони готувалися до повалення диктатора багато років, використовували і дрони. Про це пише 24 Канал з посиланням на The Guardian. Цікаво, що росіяни і просять залишити їхні бази, і тікають водночас.

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Як повстанці готувалися повалити Асада

Перетворити розрізнені групи на дисципліновану бойову силу – "Хаят Тахрір аш-Шам" (ХТС) працює над такою доктриною з 2019 року. Того року війська Асада відтіснили повстанців на північний захід. Ті втратили багато людей і земель, залишившися з клаптиком території. І почали роботу над помилками.

Абу Хасан аль-Хамві, голова військового крила ХТС, в першому інтерв'ю для ЗМІ розповів: спершу повільно об'єдналися різні опозиційні сили. Відтак почалася військова підготовка. Повстанці детально аналізували дії Асада, який мав більше зброї і ресурсів. Вони створили різні роди військ, підрозділи та сили безпеки. А ще стали виробляти власну зброю, транспортні засоби та боєприпаси.

З 2019 року вони виробляли дрони, згодом утворили підрозділ БпЛА.

Нам потрібні були розвідувальні дрони, ударні дрони і дрони-камікадзе, з акцентом на дальність і витривалість,

– сказав аль-Хамві.

Цього року по асадівській артилерії успішно вдарили новітнім безпілотником Shahin ("Сокіл").

Рік тому повстанці провели операцію, де задіяли новий підрозділ безпілотників. Під час неї тісно координували опозиційні групи по всій країні. Наприклад, група, яка базувалася на північному заході Сирії, спілкувалася з повстанцями на півдні. Вони хотіли створити єдиний військовий штаб – і згодом зусібіч оточити Дамаск.

У листопаді повстанці вирішили, що час настав. Союзники Сирії, Іран та Росія, були заклопотані та відволіклися. Тож ХТС почала наступ, який виявився дуже успішним. І повалила режим.