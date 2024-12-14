З моменту повалення режима Башара Асада у Сирії з'являлося безліч повідомлень про те, що Росія розпочала виведення звідти своїх військ. Так, 13 грудня низка медіа публікували супутникові знімки і відео, які мали б свідчить про те, що Москва поступово залишає бази у Тартусі і Хмеймімі. Втім, насправді, ситуація має інший вигляд, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Що виробляє Кремль у Сирії

Четверо сирійських чиновників на умовах анонімності розповіли виданню, що Росія відводить своїх військових з лінії фронту на півночі Сирії та з постів в Алавітських горах. Однак сили країни-агресорки не залишають свої дві основні бази.

Наразі Кремль не має наміру покидати ці об'єкти. Офіцер сирійської армії, який підтримує зв’язок з російськими військовими, уточнив, що деяке озброєння і певна кількість високопоставлених офіцерів справді перекидаються до Росії. Втім, мета цієї операції у тому, аби перегрупувати та передислокувати сили відповідно до подій на місці.

Відомо, що Москва досі веде перемовини із новою владою Сирії щодо збереження своїх військових баз, і поки не покидає їх.

Зверніть увагу! Бази в Сирії є невід’ємною частиною глобальної військової присутності Росії: військово-морська база Тартус є єдиним російським центром ремонту та поповнення запасів у Середземномор’ї. У 2017 році Москва отримала безкоштовну оренду на 49 років.

Хмеймім є основним плацдармом для військової та найманської діяльності в Африці.