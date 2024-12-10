Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление министра обороны Израиля Исраэля Каца. Об этом он сказал во время визита на военно-морскую базу в Хайфе, передает Times of Israel.

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По словам главы министерства обороны, израильские силы закрепляются в буферной зоне между Сирией и Голанскими высотами. Кац отметил, что он приказал создать на юге Сирии "стерильную оборонительную зону" без постоянного присутствия Израиля.

Добавим, что арабские и израильские СМИ ранее распространили фото и видео, на которых видно затопленные сирийские военные кораблей в порту Латакии, которые получили повреждения после израильской атаки.

Напомним, что Израиль атаковал более 250 военных объектов в Сирии. Под удар также попала и Латакия, где расположены российские военные базы. По данным источников армейского радио ЦАХАЛ, это была одна из крупнейших ударных операций в истории израильских военно-воздушных сил.

В сообщениях указывалось, что в Сирии было атаковано более 250 военных целей, включая базы армии Асада, десятки истребителей, десятки авиационных и наземных ракетных комплексов, производственные площадки и склады противоракетных комплексов и ракет класса "земля – земля".