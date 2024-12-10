Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву міністра оборони Ізраїлю Ісраеля Каца. Про це він сказав під час візиту на військово-морську базу у Хайфі, передає Times of Israel.

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За словами очільника міністерства оборони, ізраїльські сили закріплюються в буферній зоні між Сирією та Голанськими висотами. Кац зазначив, що він наказав створити на півдні Сирії "стерильну оборонну зону" без постійної присутності Ізраїлю.

Додамо, що арабські та ізраїльські ЗМІ раніше розповсюдили фото та відео, на яких видно затоплені сирійські військові кораблів в порту Латакії, які зазнали пошкоджень після ізраїльської атаки.

Нагадаємо, що Ізраїль атакував понад 250 військових об'єктів у Сирії. Під удар також потрапила й Латакія, де розташовані російські військові бази. За даними джерел армійського радіо ЦАХАЛ, це була одна із найбільших ударних операцій в історії ізраїльських військово-повітряних сил.

У дописів вказувалося, що в Сирії було атаковано понад 250 військових цілей, включно з базами армії Асада, десятки винищувачів, десятки авіаційних та наземних ракетних комплексів, виробничі майданчики та склади протиракетних комплексів і ракет класу "земля – земля".