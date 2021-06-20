Дипломат придет на смену Йоэлю Лиону, который работал в нашем государстве в течение последних 3 лет.

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Сегодня (20 июня 2021 года – 24 канал) правительство Израиля одобрило мое назначение на должность посла в Украине,

– написал Михаил Бродский.

Стоит отметить, что кандидатуру Михаила Бродского согласовали еще в ноябре 2020 года.

Что известно о Михаиле Бродском

Михаил Бродский родился в Санкт-Петербурге в 1972 году. Когда ему было 18 лет, в 1990, вместе с семьей переехал в Израиль.

Свою дипломатическую карьеру он начал в 2002 году. В 2003 – 2008 годах работал пресс-атташе посольства Израиля в Москве и политическим атташе посольства Израиля в Москве с 2006 по 2008 годы.

В 2009 – 2013 занимал должность директора по связям с общественностью посольства Израиля в Лондоне. С 2015 по 2018 год работал послом Израиля в Казахстане.