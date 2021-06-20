Дипломат прийде на зміну Йоеля Ліона, який працював у нашій державі протягом останніх 3 років.
Читайте також Зеленський вперше поспілкувався з новим прем'єром Ізраїлю
Сьогодні (20 червня 2021 року – 24 канал) уряд Ізраїлю схвалив моє призначення на посаду посла в Україні,
– написав Михайло Бродський.
Варто зазначити, що кандидатуру Михайла Бродського погодили ще у листопаді 2020 року.
Що відомо про Михайла БродськогоМихайло Бродський народився у Санкт-Петербурзі в 1972 році. Коли йому було 18 років, у 1990, разом з родиною переїхав до Ізраїлю.
Свою дипломатичну кар'єру він розпочав у 2002 році. У 2003 – 2008 роках працював прес-аташе посольства Ізраїлю в Москві та політичним аташе посольства Ізраїлю в Москві з 2006 по 2008 роки.
У 2009 – 2013 обіймав посаду директора зі зв'язків з громадськістю посольства Ізраїлю в Лондоні. З 2015 по 2018 роки працював послом Ізраїлю у Казахстані.