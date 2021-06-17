Їхня телефонна розмова відбулася 16 червня. Зеленський запросив Беннета у серпні відвідати Україну – взяти участь у саміті Кримської платформи та заходах до Дня Незалежності.

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Глава держави наголосив, що народи України та Ізраїлю об'єднує багатовікова спільна історія та тісні міжлюдські контакти. Він сподівається на поглиблення партнерських відносин між країнами та розраховую на плідну співпрацю з Беннетом та його урядом.

Політики відзначили й успішний старт угоди про вільну торгівлю між Ізраїлем та Україною. Вона почала діяти з 1 січня 2021 року. У Зеленського підкреслили, що її практичне втілення сприятиме торговельно-економічній співпраці й взаємодії у сфері інвестицій.

Роковини трагедії Бабиного Яру

Зеленський повідомив прем'єра Ізраїлю про заходи, які планують провести в Україні до 80 роковин трагедії у Бабиному Яру. Він сподівається, що рівень представництва ізраїльської сторони буде найвищим.

Що відомо про трагедію: основне

29 вересня в Україні вшановують пам'ять загиблих у Бабиному Яру. У цей та наступний день 1941 року там розстріляли понад 30 тисяч людей, більшість були євреями.

більшість були євреями. Багато людей були поховані живцем, оскільки отримали серйозні поранення, але не загинули. Втім, вибратися із братської могили їм не вдалося. Вижили змогли одиниці.

Жорстока розправа продовжувалась до середини жовтня, поки не вбили майже всіх київських євреїв – 50 тисяч людей. Потім сапери підірвали Бабин Яр, аби приховати сліди масового поховання.

Зміна уряду в Ізраїлі

13 червня ізраїльський парламент проголосував за новий уряд. Партія попереднього прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньяху до нього не увійшла – вперше від 2009 року. Цікаво, що політична кар'єра Беннета почалася з канцелярії Нетаньягу, він очолював її з 2006 до 2008 року. У різний час обіймав посади міністра у справах релігій, у справах діаспори, економіки, освіти та оборони.