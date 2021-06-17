Их телефонный разговор состоялся 16 июня. Зеленский пригласил Беннета в августе посетить Украину – принять участие в саммите Крымской платформы и мероприятиях ко Дню Независимости.
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Глава государства подчеркнул, что народы Украины и Израиля объединяет многовековая общая история и тесные межчеловеческие контакты. Он надеется на углубление партнерских отношений между странами и рассчитывает на плодотворное сотрудничество с Беннетом и его правительством.
Политики отметили и успешный старт соглашения о свободной торговле между Израилем и Украиной. Оно начало действовать с 1 января 2021 года. В Зеленского подчеркнули, что его практическое воплощение будет способствовать торгово-экономическому сотрудничеству и взаимодействии в сфере инвестиций.
Годовщина трагедии Бабьего Яра
Зеленский сообщил премьера Израиля о мероприятиях, которые планируют провести в Украине к 80 годовщине трагедии в Бабьем Яру. Он надеется, что уровень представительства израильской стороны будет самым высоким.
Что известно о трагедии: основное
- 29 сентября в Украине чтят память погибших в Бабьем Яру. В этот и следующий день 1941 года там расстреляли более 30 000 человек, большинство были евреями.
- Многие люди были похоронены заживо, поскольку получили серьезные ранения, но не погибли. Впрочем, выбраться из братской могилы им не удалось. Выжить смогли единицы.
- Жестокая расправа продолжалась до середины октября, пока не убили почти всех киевских евреев – 50 000 человек. Затем саперы взорвали Бабий Яр, чтобы скрыть следы массового захоронения.
Смена правительства в Израиле
13 июня израильский парламент проголосовал за новое правительство. Партия предыдущего премьер-министра Беньямина Нетаньяху в него не вошла – впервые за 12 лет. Интересно, что политическая карьера Беннета началась именно из канцелярии Нетаньяху, он возглавлял ее с 2006 по 2008 год. В разное время он также занимал должности министра по делам религий, по делам диаспоры, экономики, образования и обороны.