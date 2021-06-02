Так, Израиль не будет торговать оружием с Беларусью и Мьянмой. Об этом 1 июня сообщил глава Минобороны Бени Ганц.
Читайте также Надо бойкотировать наши товары, – Латушко призвал к экономическим санкциям против Беларуси
Экспорт военной промышленности вырос на 15%
Объем экспорта военной промышленности в 2020 году вырос на 15% и составляет 8,3 миллиарда долларов.
- 44% экспорта – 800 миллионов долларов – страны Азии, Тихого океана и Персидского залива;
- 30% – страны Европы, а также Азербайджан;
- 20% – страны Северной Америки;
- 4% – страны Африки;
- 2% – страны Южной Америки.
Чем торговал Израиль в 2020 году:
- 32% – орудия, боеприпасы, радары и электронные средства проведения войны.
- 26% – беспилотники и аэронавтика для самолетов и средств наблюдения.
Россия готова предоставлять оружие и войска Беларуси
Отметим, что ранее Россия подтвердила, что предоставит оружие Беларуси в случае вооруженного конфликта. Об этом сообщил глава Кремля Владимир Путин самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко во время встречи в Сочи. Однако о постоянной переброске войск на белорусскую территорию пока не говорится.
Читайте также За столом с Путиным: что Лукашенко с сыном просили у Кремля
Белорусский диктатор заверил, что в случае военного напряжения военные и оружие России будут в Беларуси в течение суток.