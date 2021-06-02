Так, Израиль не будет торговать оружием с Беларусью и Мьянмой. Об этом 1 июня сообщил глава Минобороны Бени Ганц.

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Экспорт военной промышленности вырос на 15%

Объем экспорта военной промышленности в 2020 году вырос на 15% и составляет 8,3 миллиарда долларов.

44% экспорта – 800 миллионов долларов – страны Азии, Тихого океана и Персидского залива;

30% – страны Европы, а также Азербайджан;

20% – страны Северной Америки;

4% – страны Африки;

2% – страны Южной Америки.

Чем торговал Израиль в 2020 году:

32% – орудия, боеприпасы, радары и электронные средства проведения войны.

26% – беспилотники и аэронавтика для самолетов и средств наблюдения.

Россия готова предоставлять оружие и войска Беларуси

Отметим, что ранее Россия подтвердила, что предоставит оружие Беларуси в случае вооруженного конфликта. Об этом сообщил глава Кремля Владимир Путин самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко во время встречи в Сочи. Однако о постоянной переброске войск на белорусскую территорию пока не говорится.

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Белорусский диктатор заверил, что в случае военного напряжения военные и оружие России будут в Беларуси в течение суток.