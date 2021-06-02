Так Ізраїль не торгуватиме зброєю з Білоруссю та М'янмою. Про це 1 червня повідомив очільник Міноборони Бені Ганц.

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Експорт військової промисловості виріс на 15%

Обсяг експорту військової промисловості у 2020 році виріс на 15% і становить 8,3 мільярда доларів.

44% експорту – 800 мільйонів доларів – країни Азії, Тихого океану та Перської затоки,

30% – країни Європи, а також Азербайджан,

20% – країни Північної Америки,

4% – країни Африки,

2% – країни Південної Америки.

Чим торгували Ізраїль у 2020 році:

32% – знаряддя, боєприпаси, радари та електронні засоби проведення війни.

26% – безпілотники та аеронавтика для літаків та засобів спостереження.

Росія готова надавати зброю та війська Білорусі

Зазначимо, що раніше Росія підтвердила, що надасть зброю Білорусі у випадку збройного конфлікту. Про це повідомив глава Кремля Володимир Путін самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку під час зустрічі в Сочі. Проте про постійне перекидання військ на білоруську територію поки не мовиться.

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Білоруський диктатор запевнив, що в разі військового напруження військові та зброя Росії будуть у Білорусі протягом доби.