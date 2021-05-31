Золотої середини немає, перед людьми стоїть історичний вибір. Таку думку висловив в інтерв'ю керівник білоруського Народного антикризового управління Павло Латушко.

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Латушко: Білоруси готові жити під санкціями

За його словами, якщо українці, які мають бажання бути вільними, бачать, що білоруси проходять історичний момент, це означає, що потрібно їм допомагати.

Потрібно бойкотувати білоруські товари. Потрібно, щоб від них відмовлявся бізнес. Ми все відновимо,

– закликав Латушко.

Він наголосив, що велика частина білорусів готова прожити декілька місяців під санкціями, але не готова жити роками під узурпацією Лукашенка, тим більше не готова бути частиною іншої держави.

"Нашою метою не є погубити економіку Білорусі. Я розумію всі ризики. Але в нас, окрім масштабного тиску, інших інструментів немає", – додав білоруський опозиціонер.

Інтерв'ю з Павлом Латушком: дивіться відео

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