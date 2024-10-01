В результате ударов Израиля по Ливану были нанесены "серьезные разрушения". Об этом сообщает CNN.

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Что известно об обстрелах Ливана

В течение ночи Израиль провел ряд атак на юг Ливана, нанеся "серьезный ущерб". Израиль нанес авиаудары, обстрелов из артиллерии и крупнокалиберных пулеметов по различным объектам в южной мухафазе Ливана. В результате этого были уничтожены магазины, нанесен ущерб частной собственности и посевам.

По информации Ливанского национального агентства новостей, израильские авиаудары также поразили несколько объектов в соседней провинции Набатия, после чего ночью начался "непрерывный артиллерийский обстрел".

Губернаторства Южный и Набатия расположены по ту сторону северной границы Израиля с Ливаном.

Заметим, что в комментарии для СМИ израильские официальные лица отметили, что операция под названием "Северные стрелы", которая направлена против группировки "Хезболла", является ограниченной. Они также подчеркнули, что не намерены осуществлять долгосрочную оккупацию южного Ливана.