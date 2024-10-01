В США выразили поддержку действиям союзника. Там отметили, что Израиль вполне имеет право на самозащиту. В то же время предупредили о том, что ограниченная операция может перерасти в больший по масштабам конфликт, который растянется на длительное время.

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Намерен ли Израиль оккупировать Ливан

В комментарии СМИ израильские официальные лица заявили, что операция под названием "Северные стрелы", направленная против группировки "Хезболлы" является ограниченной. Кроме того, они отметили, что не планируют долгосрочной оккупации южного Ливана.

Израильские войска будут сосредоточены на устранении "непосредственных угроз" из ливанских сел вдоль границы, в частности способности Хезболлы проникнуть на север Израиля.

В то же время Тель-Авив и ЦАХАЛ отказываются говорить о том, как глубоко намерены вторгнуться в Ливан и сколько времени продлится "наземная операция".

К слову, ночью Израиль нанес удар по Бейруту и его пригородам. Кроме того, была атакована столица Сирии. В СМИ отмечают, что прилет произошел возле посольства Ирана.