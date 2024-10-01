У США висловили підтримку діям союзника. Там наголосили, що Ізраїль цілком має право на самозахист. Водночас попередили про те, що обмежена операція може перерости у більший за масштабами конфлікт, який розтягнеться на тривалий час.

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Чи має намір Ізраїль окуповувати Ліван

У коментарі ЗМІ ізраїльські офіційні особи заявили, що операція під назвою "Північні стріли", спрямована проти угруповання "Хезболли" є обмеженою. Крім того, вони наголосили, що не планують довгострокової окупації південного Лівану.

Ізраїльські війська будуть зосереджені на усуненні "безпосередніх загроз" з ліванських сіл уздовж кордону, зокрема здатності Хезболли проникнути на північ Ізраїлю.

Водночас Тель-Авів та ЦАХАЛ відмовляються говорити про те, як глибоко мають намір вторгнутися до Лівану та скільки часу триватиме "наземна операція".

До слова, вночі Ізраїль завдав удару по Бейруту та його передмістям. Крім того, була атакована столиця Сирії. У ЗМІ зазначають, що приліт стався біля посольства Ірану.