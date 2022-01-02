Посольство Израиля в Украине заявило, что осуждает проведение таких маршей в Украине, а также высказало свои требования.
Читайте также Львовяне почтили память Бандеры в его день рождения: фото с места события
Очередное заявление Израиля о марше ко дню рождения Бандеры
Израиль осуждает националистический марш в честь Степана Бандеры. Прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста в Украине,
– отметили в посольстве.
Там также выступили с требованием провести тщательное расследование антисемитских проявлений, якобы проявлявшихся во время марша – по закону, принятому в Украине в 2021 году.
К слову, от Израиля подобные заявления раздаются уже не в первый раз.
Журналист о выражении израильских дипломатов
Айдер Муждабаев, украинский журналист крымско-татарского происхождения, прокомментировал заявление дипломатов Израиля. Он подчеркнул, что главным источником подпитки темы "антисемитизма в Украине" является само Посольство Израиля.
Не знаю точно, чем это обусловлено, но призываю правительство Израиля все-таки когда-нибудь попытаться отправить в Украину послом кого-то, кто хотя бы немного разбирается в истории.
– написал Муждабаев.
Он добавил, что такие сообщения на фоне войны с Россией, с которой официальный Израиль почему-то имеет "хорошие отношения", является большим позором.
Израиль за более тесные отношения с Россией
Недавно глава Министерства иностранных дел Израиля Яир Лапид рассказал, что тесно общается с российским коллегой Сергеем Лавровым. Они обсуждают укрепление отношений двух стран. Лапид добавил, что Россия является одним из наиболее значимых и важных партнеров Израиля.
Как известно, Москва отрицательно воспринимает отношение украинцев к Степану Бандере.
Марши по случаю дня рождения Бандеры: что известно
В первый день года в Киеве прошло традиционное факельное шествие, посвященное 113-му дню рождения Степана Бандеры. В целом такие марши прошли в 20 регионах Украины.
Интересно – все, что нужно знать о Степане Бандере: смотрите видео
Текст сообщения посольства Израиля:
Израиль осуждает националистический марш в честь Степана Бандеры. Прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста в Украине. Мы требуем тщательного расследования антисемитских проявлений, которые имели место во время марша – по закону, принятому в Украине в 2021 году.