Посольство Израиля в Украине заявило, что осуждает проведение таких маршей в Украине, а также высказало свои требования.

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Очередное заявление Израиля о марше ко дню рождения Бандеры

Израиль осуждает националистический марш в честь Степана Бандеры. Прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста в Украине,

– отметили в посольстве.

Там также выступили с требованием провести тщательное расследование антисемитских проявлений, якобы проявлявшихся во время марша – по закону, принятому в Украине в 2021 году.

К слову, от Израиля подобные заявления раздаются уже не в первый раз.

Журналист о выражении израильских дипломатов

Айдер Муждабаев, украинский журналист крымско-татарского происхождения, прокомментировал заявление дипломатов Израиля. Он подчеркнул, что главным источником подпитки темы "антисемитизма в Украине" является само Посольство Израиля.

Не знаю точно, чем это обусловлено, но призываю правительство Израиля все-таки когда-нибудь попытаться отправить в Украину послом кого-то, кто хотя бы немного разбирается в истории.

– написал Муждабаев.

Он добавил, что такие сообщения на фоне войны с Россией, с которой официальный Израиль почему-то имеет "хорошие отношения", является большим позором.

Израиль за более тесные отношения с Россией

Недавно глава Министерства иностранных дел Израиля Яир Лапид рассказал, что тесно общается с российским коллегой Сергеем Лавровым. Они обсуждают укрепление отношений двух стран. Лапид добавил, что Россия является одним из наиболее значимых и важных партнеров Израиля.

Как известно, Москва отрицательно воспринимает отношение украинцев к Степану Бандере.

Марши по случаю дня рождения Бандеры: что известно

В первый день года в Киеве прошло традиционное факельное шествие, посвященное 113-му дню рождения Степана Бандеры. В целом такие марши прошли в 20 регионах Украины.

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Текст сообщения посольства Израиля:

Израиль осуждает националистический марш в честь Степана Бандеры. Прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста в Украине. Мы требуем тщательного расследования антисемитских проявлений, которые имели место во время марша – по закону, принятому в Украине в 2021 году.