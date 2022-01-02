Посольство Ізраїлю в Україні заявило, що засуджує проведення таких маршів в Україні, а також висловило свої вимоги.

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Чергова заява Ізраїлю про марші до уродин Бандери

Ізраїль засуджує націоналістичний марш на честь Степана Бандери. Прославлення тих, хто підтримував нацистську ідеологію, оскверняє пам'ять жертв Голокосту в Україні,

– зазначили у посольстві.

Там також виступили з вимогою провести ретельне розслідування антисемітських проявів, які нібито проявлялися під час маршу – згідно із законом, прийнятим в Україні у 2021 році.

До слова, від Ізраїлю схожі заяви лунають уже не вперше.

Журналіст про висловлювання ізраїльських дипломатів

Айдер Муждабаєв, український журналіст кримськотатарського походження, прокоментував заяву дипломатів Ізраїлю. Він наголосив, що головним джерелом підживлення теми "антисемітизму в Україні" є саме Посольство Ізраїлю.

Не знаю точно, чим це обумовлено, але закликаю уряд Ізраїлю все-таки колись спробувати відправити в Україну послом когось, хто хоча б трохи розуміється на історії,

– написав Муждабаєв.

Він додав, що такі дописи на тлі війни з Росією, з якою офіційний Ізраїль чомусь має "добрі стосунки", є великою ганьбою.

Ізраїль за тісніші відносини з Росією

Нещодавно глава Міністерства закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід розповів, що тісно спілкується з російським колегою Сергієм Лавровим. Вони обговорюють зміцнення відносин двох країн. Лапі додав, що Росія є "одним із найбільш значущих і важливих партнерів" Ізраїлю.

Як відомо, Москва негативно сприймає ставлення українці до Степана Бандери.

Марші з нагоди дня народження Бандери: що відомо

У перший день року у Києві пройшла традиційна смолоскипна хода, присвячена 113-му дню народження Степана Бандери. Загалом такі марші відбулися у 20 регіонах України.

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Текст допису посольства Ізраїлю:

Ізраїль засуджує націоналістичний марш на честь Степана Бандери. Прославлення тих, хто підтримував нацистську ідеологію, оскверняє пам'ять жертв Голокосту в Україні. Ми вимагаємо ретельного розслідування антисемітських проявів, які мали місце під час маршу - згідно із законом, прийнятим в Україні у 2021 році.