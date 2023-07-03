Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что наносит удары по "террористической инфраструктуре в районе Дженина". В Израиле отмечают, что противник использует лагерь Дженин как укрытие.
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Колонны израильской военной техники проникли на окраину Дженина
"Мы не будем стоять в стороне, пока террористы продолжают наносить ущерб гражданскому населению, используя лагерь Дженин как укрытие", – заявили в армии Израиля, добавив, что лагерь является "опорным пунктом террористов".
Палестинское министерство здравоохранения заявило, что от обстрелов погибли по меньшей мере трое палестинцев и еще более 20 получили ранения.
Представители батальона Дженина, к которому принадлежат боевики из палестинских группировок ФАТХ, ХАМАС и "Исламский джихад" заявили: "Мы будем бороться с оккупационными силами до последнего дыхания и последней пули".
В Дженини в переулках лагеря были размещены десятки вооруженных палестинцев в масках.
По словам жителя этого лагеря Ахмеда Заки в общении с журналистами, колонны израильской военной техники проникли на окраину Дженина с нескольких улиц.
Обострение между Израилем и Палестиной: что известно
- Долговременный конфликт между Израилем и Палестиной имеет политические, территориальные и религиозные корни. История конфликта насчитывает многие этапы, в ходе которых были периодические столкновения, военные операции, террористические акты, ракетные обстрелы и массовые протесты.
- Весной 2023 года Израиль приступил к операции "Щит и стрела", во время которой 9 мая 40 самолетов ВВС страны атаковали объекты террористов на территории Сектора Газа. В ответ "Исламский джихад" запустил более 470 ракет из Сектора Газа.
- 14 мая премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что операция "Щит и стрела" завершена. По его словам, вся верхушка "Исламский джихад" была уничтожена.