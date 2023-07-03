Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что наносит удары по "террористической инфраструктуре в районе Дженина". В Израиле отмечают, что противник использует лагерь Дженин как укрытие.

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Колонны израильской военной техники проникли на окраину Дженина

"Мы не будем стоять в стороне, пока террористы продолжают наносить ущерб гражданскому населению, используя лагерь Дженин как укрытие", – заявили в армии Израиля, добавив, что лагерь является "опорным пунктом террористов".

Палестинское министерство здравоохранения заявило, что от обстрелов погибли по меньшей мере трое палестинцев и еще более 20 получили ранения.

Представители батальона Дженина, к которому принадлежат боевики из палестинских группировок ФАТХ, ХАМАС и "Исламский джихад" заявили: "Мы будем бороться с оккупационными силами до последнего дыхания и последней пули".

В Дженини в переулках лагеря были размещены десятки вооруженных палестинцев в масках.

По словам жителя этого лагеря Ахмеда Заки в общении с журналистами, колонны израильской военной техники проникли на окраину Дженина с нескольких улиц.

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