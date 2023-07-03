Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що завдає ударів по "терористичній інфраструктурі в районі Дженіна". В Ізраїлі наголошують, що противник використовує табір Дженін як укриття.

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Колони ізраїльської військової техніки проникли на околицю Дженіна

"Ми не будемо стояти осторонь, поки терористи продовжують завдавати шкоди цивільному населенню, використовуючи табір Дженін як укриття", – заявили в армії Ізраїлю, додавши, що табір є "опорним пунктом терористів".

Палестинське міністерство охорони здоров'я заявило, що від обстрілів загинули щонайменше троє палестинців і ще понад 20 отримали поранення.

Представники батальйону Дженіна, до якого належать бойовики з палестинських угруповань ФАТХ, ХАМАС та "Ісламський джихад" заявили: "Ми боротимемося з окупаційними силами до останнього подиху й останньої кулі".

У Дженіні в провулках табору було розміщено десятки озброєних палестинців у масках.

За словами жителя цього табору Ахмеда Закі у спілкуванні з журналістами, колони ізраїльської військової техніки проникли на околицю Дженіна з кількох вулиць.

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