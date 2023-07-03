Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що завдає ударів по "терористичній інфраструктурі в районі Дженіна". В Ізраїлі наголошують, що противник використовує табір Дженін як укриття.
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Колони ізраїльської військової техніки проникли на околицю Дженіна
"Ми не будемо стояти осторонь, поки терористи продовжують завдавати шкоди цивільному населенню, використовуючи табір Дженін як укриття", – заявили в армії Ізраїлю, додавши, що табір є "опорним пунктом терористів".
Палестинське міністерство охорони здоров'я заявило, що від обстрілів загинули щонайменше троє палестинців і ще понад 20 отримали поранення.
Представники батальйону Дженіна, до якого належать бойовики з палестинських угруповань ФАТХ, ХАМАС та "Ісламський джихад" заявили: "Ми боротимемося з окупаційними силами до останнього подиху й останньої кулі".
У Дженіні в провулках табору було розміщено десятки озброєних палестинців у масках.
За словами жителя цього табору Ахмеда Закі у спілкуванні з журналістами, колони ізраїльської військової техніки проникли на околицю Дженіна з кількох вулиць.
Загострення між Ізраїлем та Палестиною: що відомо
- Довготривалий конфлікт між Ізраїлем та Палестино має політичні, територіальні та релігійні корені. Історія конфлікту нараховує багато етапів, під час яких були періодичні зіткнення, військові операції, терористичні акти, ракетні обстріли та масові протести.
- Навесні 2023 року Ізраїль розпочав операцію "Щит та стріла", під час якої 9 травня 40 літаків ВПС країни атакували об'єкти терористів на території Сектору Газа. У відповідь "Ісламський джихад" запустив понад 470 ракет з Сектору Гази.
- 14 травня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що операцію "Щит і стріла" завершено. За його словами, всю верхівку "Ісламський джихад" було знищено.