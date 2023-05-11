Після оголошення повітряної тривоги жителі Тель-Авіва почали бігти в укриття. Дорогою до бомбосховища постраждала одна людина.

До теми Удар у відповідь: Ізраїль масовано обстріляли ракетами

Ізраїль атакували із Сектора Гази

Через ракетну атаку тисячі ізраїльтян, які живуть поблизу території Гази, терміново евакуювали. Частина людей добровільно переселилася в інші райони міста

Евакуйованих доправляють у готелі, гуртожитки та гостьові будинки по всьому Ізраїлю, де вони зможуть зупинитися на 3 дні з можливістю продовження залежно від ситуації з безпекою,

– повідомила муніципальна влада Тель-Авіва.

Глава уряду Беньямін Нетаньягу звернеться до нації та міжнародних партнерів. Разом із ним в ефір вийде і міністр оборони Йоав Галлант.

За словами Нетаньягу, Ізраїль готовий "розширити поточну операцію і завдати нових важких ударів по Газі зараз і в майбутньому".

"Залізний купол" відбивав ракети терористів: відео

"Система ППО "Залізний купол" перехопила 62 ракети, 3 з яких приземлилися в міських районах. Інші впали на відкритій місцевості, не завдавши шкоди", – розповіли вдень місцеві журналісти.

Уламок ракети-перехоплювача "Залізний купол" поцілив у будинок у Нетівоті, завдавши шкоди. Однак внаслідок інциденту ніхто з людей не постраждав.

Через обстріли міжнародний аеропорт Бен-Гуріон у Тель-Авіві тимчасово призупинив приземлення літаків

Ізраїль атакували понад 400 ракетами: відео

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Армія оборони Ізраїлю відповіла на ракетні обстріли

Ізраїль відповів на ракетні обстріли південного та центрального регіонів. Армія країни та вдарила по об'єктах, що належать палестинському Ісламському джихаду. Зокрема, серед цілей ЦАХАЛ були:

комплекс зберігання зброї терористів,

об'єкт, який використовується військово-морським командуванням Ісламського джихаду,

виробнича база.

У ЦАХАЛ зазначили, що удари по терористичному угрупованню тривають. Пізно ввечері Армія оборони Ізраїлю повідомила, що всього за добу 10 травня терористи запустили 469 ракет, з яких:

лише 333 перетнули кордон Сектору Гази,

153 ракети збив "Залізний купол".

Решта або розірвалися на пустирях, або впали в море. У відповідь ЦАХАЛ завдала ударів по 133 цілям у Секторі Гази.