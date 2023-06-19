Новинку під назвою Sky Sonic, створену з урахуванням нової "геополітичної реальності", виготовила компанія Rafael Advanced Defense Systems. Вона вже представила проєкт у США, отримала позитивні відгуки й тепер збирається відвідати Міжнародну авіакосмічну виставку в Ле-Бурже, Франція.

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Що про це відомо

За словами Rafael, комплекс Sky Sonic – це "революційна оборонна відповідь на зростаючу загрозу гіперзвукової зброї". Поки що жодних випробувань проведено не було, але проєктування почалося кілька років тому й велося в таємниці. Технологія створена з відкритою архітектурою, що забезпечує максимальну гнучкість.

Багатоступеневий перехоплювач оснащений системою Hit-to-Kill (влучання – вбивство), яку Rafael застосовує в інших своїх комплексах ППО-ПРО.

Як зазначає джерело, час, коли відбулася презентація, є невипадковим. Лише тиждень тому Іран оголосив, що розробив гіперзвукову ракету під назвою "Фаттах" – двоступеневу ракету, яка виходить з атмосфери й відокремлюється від апарата, що повертається, а потім маневрує до цілі. Хоча існує певний скептицизм щодо того, чи має Іран таку можливість, це ще одна ознака того, як гіперзвукові загрози поширилися за останні кілька років: Росія застосувала гіперзвукові ракети "Кинджал" в Україні, а Китай і Північна Корея стверджують, що розробили свої гіперзвукові ракети.

Успішний захист від гіперзвукових загроз вимагає багатогранного підходу, який передбачає не тільки протидію їх швидкості, але й ефективне відстеження, виявлення і перехоплення їх непередбачуваних траєкторій польоту,

– йдеться в заяві Rafael.

Представники компанії, зазначають, що "гіперзвукові" загрози включають ракети, які не просто рухаються дуже швидко, а й також ті, що ковзають або маневрують. Це означає, що загрозу швидкості вони поєднують у собі з труднощами, пов'язаними з перехопленням низьколітаючих об'єктів, які можуть маневрувати, щоб летіти вгору та вниз долинами або змінювати напрямок.

Компанія не назвала дальність польоту перехоплювача. Але каже, що він демонструє виняткову маневреність, уміючи ефективно переслідувати й нейтралізувати гіперзвукову загрозу. В основі системи лежить нова технологія, але Rafael нічого не уточнює про неї.

Sky Sonic призначена не лише для внутрішнього ринку, а й для зовнішнього, перш за все європейського.