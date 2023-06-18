Про це 24 Каналу розповів капітан армії оборони Ізраїлю у відставці Григорій Тамар. За його словами, Україна навряд чи їх отримає. Найімовірніше, цими танками замінять бронетехніку, яку європейські країни передали Києву.

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"Я ризикну припустити, що мовиться не про пряме передання танків Україні, а про заміну потужностей танкового парку в європейських країнах. Українські екіпажі не проходили навчання на цих танках", – пояснив Тамар.

Чи отримає Україна ізраїльські танки: дивіться відео

Танки заточені під ізраїльські реалії, бо країна ніколи не планувала продавати їх.

Які країни можуть отримати танки "Меркава"

Ізраїль має тісні відносини в оборонній сфері з такими країнами, як-от США, Німеччина, Польща, Італія, Греція. Можливо, танки "Меркава" отримає хтось із них.

"Найближчим часом ми дізнаємось, якщо вони раптом опиняться в Україні. У них настільки характерний профіль, що 2 – 3 світлини розставлять всі крапки над "і"", – зазначив Тамар.

Зверніть увагу! "Меркава" – ізраїльський основний бойовий танк, який випускається з 1979 року. Його характерною особливістю є розташування моторно-трансмісійного відділення в передній частині корпусу, а в кормі розташований відсік, у якому можна перевозити десант, поранених або додаткові боєприпаси. Ця особливість перетворює "Меркаву" на універсальну бойову машину, здатну виконувати роль і танка, і БТР.

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