Об этом 24 Каналу рассказал капитан армии обороны Израиля в отставке Григорий Тамар. По его словам, Украина вряд ли их получит. Скорее всего этими танками заменят бронетехнику, которую европейские страны передали Киеву.

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"Я рискну предположить, что речь идет не о прямой передаче танков Украине, а о замене мощностей танкового парка в европейских странах. Украинские экипажи не проходили обучение на этих танках", – пояснил Тамар.

Получит ли Украина израильские танки: смотрите видео

Танки заточены под израильские реалии, потому что страна никогда не планировала продавать их.

Какие страны могут получить танки "Меркава"

Израиль имеет тесные отношения в оборонной сфере с такими странами, как США, Германия, Польша, Италия, Греция. Возможно, танки "Меркава" получит кто-нибудь из них.

"В ближайшее время мы узнаем, если они вдруг окажутся в Украине. У них настолько характерный профиль, что 2 – 3 фотографии расставят все точки над "i"", – отметил Тамар.

Обратите внимание! "Меркава" – израильский основной боевой танк, выпускаемый с 1979 года. Его характерной особенностью является расположение моторно-трансмиссионного отделения в передней части корпуса, а в корме расположен отсек, в котором можно перевозить десант, раненых или дополнительные боеприпасы. Эта особенность превращает "Меркаву" в универсальную боевую машину, способную выполнять роль и танка, и БТР.

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