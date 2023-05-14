Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху 14 травня заявив, що операцію "Щит і стріла" завершено, а всю верхівку "Ісламський джихад" – знищено.
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Результати операції "Щит і стріла"
Ізраїльська армія за час операції атакувала 422 об'єкти "Ісламського джихаду" в Секторі Гази. За словами Нетаньяху, операцію було завершено ввечері 13 травня. Він заявив, що виконання було "дійсно ідеальним". Війська Ізраїля ліквідували всю верхівку "Ісламського джихаду" в Газі.
Учора ввечері ми успішно завершили п'ятиденну боротьбу з терористичною організацією "Ісламський джихад",
– сказав прем'єр.
Він повідомив, що ізраїльські військові "ліквідували десятки терористів, знищили 17 штабів "Джихаду", склади ракет, протитанкові розрахунки й багато іншого".
За цей час по Ізраїлю випустили понад 1 400 ракет
Відомо, що з Сектору Гази час операції по території Ізраїлю було випущено 1 469 ракет:
- 1 139 із них подолали лінію розмежування.
- 39 – упали в морі.
- 291 – упала на території Сектору Гази (близько 20%).
- 437 ракет було перехоплено системами ПРО.
Що передувало
- У ніч на 9 травня Ізраїль почав військову операцію проти палестинців під назвою "Щит та стріла", атакувавши будівлі у Секторі Гази, де перебували бойовики "Ісламського джихаду". Загинули 3 польові командири палестинців. "Ісламський джихад" пригрозив помстою й наступного дня запустив понад 470 ракет з Сектору Гази.
- Ізраїль продовжив операцію та знищив головного ракетника палестинців Алі Хасан Галі. У відповідь "Ісламський джихад" знову запустив ракети з Сектору Гази. Кілька днів Ізраїль та Палестина "обмінювались" масованими ракетними обстрілами.