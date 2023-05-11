У розвідці країни попередили, що "Ісламський джихад" планує ввечері 11 травня обстріляти Тель-Авів. Там проходитиме концерт відомого ізраїльського співака.

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Палестинці запустили ракети по Реховоту

Жителі Реховоту ввечері 11 травня почули сигнал повітряної тривоги, а за кілька хвилин там пролунав сильний вибух. Палестинська ракета влучила у 2 поверх однієї з багатоповерхівок міста.

"Ісламський джихад" атакував місто Реховот / Фото The Times of Israel

На місце падіння ракети прибули правоохоронці, що шукали постраждалих, а також сапери, які ліквідували залишки палестинської зброї.

Внаслідок удару постраждали 7 людей. Їх доставили до ізраїльської лікарні "Каплан". Наразі 4 людини перебувають у стані середньої тяжкості, 1 – у легкому.

Згодом стало відомо про загибель 1 мешканця багатоповерхового будинку. Лікарі намагалися врятувати чоловіка, але поранення були несумісні з життям.

Нетаньягу зустрінеться з розвідкою після атаки на Реховот

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу після атаки "Ісламського джихаду" скликав оперативну нараду з військовою розвідкою "Моссад". Там він планує обговорити наслідки удару по Реховоту та визначити подальщі дії щодо бойовиків з Сектору Гази.



Нетаньягу говорить з військовими "Моссаду" / Фото Канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю

Військові розвідки також повідомили, що палестинці хочуть запустити кілька десятків ракет по столиці Ізраїлю, де понад 40 тисяч людей будуть перебувати просто неба на концерті співака Авіва Гефена. Ці дані вони змогли отримати, після перехоплення розмов палестинців. Станом на 22 годину 11 травня ракетних ударів по столиці – немає.

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