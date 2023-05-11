Палестина випустила в бік Ізраїлю понад 400 ракет у середу, 10 травня. Основною ціллю для удару був обраний Тель-Авів. Так бойовики відреагували на ізраїльську операцію "Щит і Стріла", передає 24 Канал.

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Як відреагував Ізраїль на ракетні обстріли

Місцева влада евакуювала тисячі людей, що мешкають біля території Гази. Одну частину населення перевезли до інших районів Тель-Авіва. Також переселенців тимчасово розселили по всій країні у готелях та гуртожитках.

Повітряні сили Ізраїлю у відповідь на ракетну атаку зробили серію авіаударів. Вони наносилися по об'єктах "Ісламського джихаду". Усього відомо про 133 удари.

Зверніть увагу! "Ісламський джихад" – це палестинське воєнізоване угрупування, що хоче створити незалежну державу на всій території Палестини. Ізраїль вважає це формування проксі Ірану та визначає терористичною організацією.

Скільки загиблих після ізраїльської відповіді на ракетні обстріли

Удари Ізраїлю призвели до загибелі 23 палестинців. Про це повідомляє AP. Вдалося ліквідувати 3 високопоставлених бойовиків. Однак серед жертв також є 10 цивільних.

У матеріалі агентства також пишеться про намагання Єгипту вмовити обидві сторони конфлікту тимчасово припинити вогонь. Але ця спроба виявилася невдалою, оскільки ввечері середи ситуація настільки погіршилася, що Палестина та Ізраїль обмінялися сотнями ракетних ударів.

Як показала себе "Праща Давида"

Система протиповітряної оборони, що має назву "Праща Давида" перехопила один зі снарядів, що випустили палестинські бойовики. Як пише The Times of Israel, ізраїльський комплекс зробив це вперше. Він може працювати з ворожими цілями на відстані від 30 до 300 кілометрів.

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