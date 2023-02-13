Про цей інцидент стало відомо у понеділок вранці, 13 лютого. Зауважимо, що в Єрусалимі ухвалили рішення стосовно авіаударів по заводу ХАМАС після того, як палестинці випустили одну з ракет зі сектору Гази.
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Інформації щодо жертв немає
Слід сказати, що станом на 13 лютого, 08:00 невідомо про загиблих чи постраждалих внаслідок цих авіаударів. Однак Ізраїль стверджує, що вдарив по об'єкту терористів після збиття ракети, яка вилетіла з Гази. Водночас у Палестині це поки ніяк не коментували.
Окрім того, стало відомо, що між палестинцями та ізраїльтянами почалася перестрілка.
На західному березі річки Йордан, що контролює Ізраїль (територія мала б належати Палестині – 24 Канал), за словами очевидців, війська оточили будинок у місті Наблус, почалася стрілянина – можливі втрати,
– написали Reuters.
Там також згадали про заяву групи палестинських озброєних бойовиків "Лігво левів". Організація базується переважно в Наблусі та поблизу міста Джанін. Власне, там констатували, що влаштували засідку на армійський підрозділ Ізраїлю, адже країна неодноразово здійснювала рейди.
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Палестина та Ізраїль: не варто очікувати примирення сторін
- Наголосимо, що терористи ХАМАС захопили контроль над містом Газа у 2007 році – від того часу вони декілька разів атакували Ізраїль, як це сталося 13 лютого.
- Однак у Палестині акцентують, що цього ж дня ізраїльські наземні сили також обстрілювали прикордонні позиції ХАМАС.
- Тому очікувати, що найближчими роками ця війна може закінчитись, – не варто. Регулярно стаються перестрілки між палестинцями та ізраїльтянами.
- До речі, остання ракетна атака зі сектору Гази трапилася в ніч на 27 січня 2023 року.