Об этом инциденте стало известно в понедельник утром, 13 февраля. Заметим, что в Иерусалиме приняли решение по авиаударам по заводу ХАМАС после того, как палестинцы выпустили одну из ракет из сектора Газа.

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Информации о жертвах нет

Следует сказать, что по состоянию на 13 февраля, 08:00 неизвестно о погибших или пострадавших в результате этих авиаударов. Однако Израиль утверждает, что ударил по объекту террористов после сбития вылетевшей из Газы ракеты. В то же время в Палестине это пока никак не комментировали.

Кроме того, стало известно, что между палестинцами и израильтянами началась перестрелка.

На западном берегу реки Иордан, что контролирует Израиль (территория должна принадлежать Палестине – 24 Канал), по словам очевидцев, войска оцепили дом в городе Наблус, началась стрельба – возможные потери,

– написали Reuters.

Там также упомянули о заявлении группы палестинских вооруженных боевиков "Логово львов". Организация базируется преимущественно в Наблухе и близ города Джанин. Собственно, там констатировали, что устроили засаду на армейское подразделение Израиля, ведь страна неоднократно совершала рейды.

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