Воздушную тревогу объявили ровно в полночь. После этого Армия обороны Израиля сообщила о ракетной атаке.

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Ракеты удалось перехватить

Воздушная тревога на Юге Израиля раздавалась именно из-за угрозы ракетной атаки. Через 20 минут Армия обороны Израиля сообщила о запуске 2 ракет из сектора Газа. Обе перехватили силы противовоздушной обороны.

После предварительного уведомления (о тревоге – 24 Канал) 2 ракеты были выпущены из Сектора Газа. Ракеты были перехвачены силами ПВО ЦАХАЛ,

– сообщили в Армии обороны Израиля.

Стоит отметить, что один из последних подобных случаев был в августе прошлого года. Тогда во время обострения между Израилем и террористами Исламского джихада последние запустили по израильской территории в течение суток более 350 ракет. Силы ПВО тогда сбили более 95% ракет, запущенных по населенным пунктам.

Причиной обострения между Израилем и Палестиной стала операция "Рассвет", которая началась с ликвидации руководителя "Исламского джихада". Обострение завершилось перемирием, которое сначала представители "Исламского джихада" нарушили.

В начале ноября прошлого года из сектора Газа выпустили по Израилю 4 ракеты, после чего последний нанес ответный удар. Тогда Армия обороны Израиля заявила, что нанесла авиаудары по подземному заводу по производству ракет, который использовал террористическую группировку ХАМАС.