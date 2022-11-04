Удар произошел после того, как 4 ракеты были выпущены по Израилю из палестинского анклава. Армия обороны Израиля заявила, что нанесла авиаудары по подземному заводу по производству ракет, который использовал террористическую группировку ХАМАС.

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Израиль ударил по Сектору Газа

Удар был нанесен в ответ на запуск ракет с территории Газы на территорию Израиля. И он приведет к причинению вреда террористической группировке ХАМАС, пытающейся сконцентрироваться и вооружиться ракетами,

– говорится в заявлении ЦАХАЛа.

СМИ говорят, что "объект сопротивления в Аль-Магаге был поражен". Сообщений о пострадавших не было.

На фотографиях, распространенных в соцсетях, видны огненные шары и дым в Газе от авиаударов. Также можно увидеть последовательные удары, которые неоднократно попадали в одну и ту же территорию, а над головой раздавались звуки реактивных самолетов.

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Из сектора Газа по Израилю выпустили около 350 ракет

В августе этого года палестинские террористы выпустили по стране из сектора Газа около 350 ракет.

Террористы так называемого "Исламского джихада" выпустили более 300 ракет, когда началось очередное израильско-палестинское обострение. Оно произошло из-за операции "Рассвет", которая началась с ликвидации руководителя "Исламского джихада".

Военные Израиля сообщали, что их противовоздушная оборона "Железный купол" перехватила 162 ракеты – это 95,9% ракет, выпущенных по населенным пунктам.

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