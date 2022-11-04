Удар відбувся після того, як 4 ракети були випущені по Ізраїлю з палестинського анклаву. Армія оборони Ізраїлю заявила, що завдала авіаударів по підземному заводу з виробництва ракет, який використовував терористичне угруповання ХАМАС.

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Ізраїль вдарив по Сектору Гази

Удар було завдано у відповідь на запуски ракет з території Гази на територію Ізраїлю. І він призведе до заподіяння шкоди терористичному угрупуванню ХАМАС, яке намагається сконцентруватися та озброїтися ракетами,

– мовиться у заяві ЦАХАЛу.

ЗМІ кажуть, що "об’єкт опору в Аль-Магазі був уражений". Повідомлень про постраждалих не було.

На фотографіях, поширених у соцмережах, видно вогняні кулі та дим у Газі від авіаударів. Також можна побачити послідовні удари, які неодноразово влучали в одну й ту саму територію, а над головою лунали звуки реактивних літаків.

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З Сектору Гази по Ізраїлю випустили близько 350 ракет

У серпні цього року палестинські терористи випустили по країні із Сектору Гази приблизно 350 ракет.

Терористи так званого "Ісламського джихаду" випустили понад 3 сотні ракет, коли почалося чергове ізраїльсько-палестинське загострення. Воно сталося через операцію "Світанок", яка розпочалася з ліквідації керівника "Ісламського джихаду".

Військові Ізраїлю повідомляли, що їхня протиповітряна оборона "Залізний купол" перехопила 162 ракети – це 95,9% ракет, які були випущені по населених пунктах.

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